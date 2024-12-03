Bingöl'e ataması yapılmıştı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen ödül töreninde ortaya çıktı

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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilmesiyle büyük bir tartışma yaratan İdil Bilgen, o günden beri magazin gündeminden düşmüyor.

ATANDI AMA GİTMEDİ

Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı.

GECELERDE

Bilgen'in görevine neden başlamadığı merak konusu olmaya devam erken Bilgen bir derginin ödül ortaya çıktı.

Bilgen, gecede sade tarzıyla dikkat çekti.