Binnur Kaya, Anıtkabir'e gitti

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncusu Binnur Kaya, Öğretmenler Günü'nde setin tatil olmasını fırsat bilip Ankara'ya gitti.

"OYY BENİM CANIM"

Öğretmen Günü için Atatürk'ü ziyaret eden Kaya, Anırkabir'de çektiridği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

"ATAM'A GELDİM"

Kaya, yayınladığı fotoğrafların altına; "Oyy benim canım, Atam'a geldim" notlarını düştü.

Kaya'nın paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.