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    Binnur Kaya, Anıtkabir'e gitti

    Ünlü oyuncu Binnur Kaya, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 07:09
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 07:15
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    Binnur Kaya, Anıtkabir'e gitti

    Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncusu Binnur Kaya, Öğretmenler Günü'nde setin tatil olmasını fırsat bilip Ankara'ya gitti.

    "OYY BENİM CANIM"

    Öğretmen Günü için Atatürk'ü ziyaret eden Kaya, Anırkabir'de çektiridği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

    "ATAM'A GELDİM"

    Kaya, yayınladığı fotoğrafların altına; "Oyy benim canım, Atam'a geldim" notlarını düştü.

    Kaya'nın paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Binnur Kaya, Anıtkabir e gitti #1

    Binnur Kaya, Anıtkabir e gitti #2

    Binnur Kaya, Anıtkabir e gitti #3

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