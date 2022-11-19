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    Binnur Kaya'nın acı günü

    Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü alan Mustafa Kaya’nın cenaze programı henüz netleşmedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 11:29
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    Binnur Kaya'nın acı günü

    Ekranların sevilen oyuncusu Binnur Kaya, babasının ölümüyle yıkıldı.

    “Avrupa Yakası”, “Türk Malı”, “Aramızda Kalsın” ve “Kırmızı Oda” gibi iddialı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncunun babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti.

    Acı haberi Kaya'nın meslektaşı Polat Bilgin verdi.

    Sevenleri destek oldu

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bilgin, “Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik” notunu düştü.

    Takipçileri ise şimdilerde “Güzel Günler” dizisinde “Kıymet” karakterini canlandıran Binnur Kaya'ya başsağlığı mesajları ile destek oldu.

    Mustafa Kaya’nın ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netleşmedi.

    Yılın gazetecisiydi

    Öte yandan Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.

    Binnur Kaya nın acı günü #1

    Binnur Kaya nın acı günü #2

    Binnur Kaya nın acı günü #3

    Binnur Kaya nın acı günü #4

    Binnur Kaya nın acı günü #5


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