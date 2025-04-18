Bir dönem çok ünlüydü! Popstar Abidin son haliyle şaşırttı

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2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması çok sevilmişti. Büyük bir ilgiyle izlenen yarışmanın jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı.

14 hafta süren bu süreçte birinci olan isim ise Abidin Özşahin olmuştu.

MÜZİK DÜNYASINDA TUTUNAMADI

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe beklediği ilgiyi göremedi ve ekranlardan uzak kaldı. Şimdilerde 47 yaşında olan Özşahin, sektörden beklediğini alamayınca İstanbul'u terk edip, mesleği de bıraktı.

YENİ MESLEĞİ

Popstar olarak hafızalara kazınan Özşahin, şimdilerde yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya markası altında çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Abidin Özşahin, hobi olarak müzikle ilgilenmeye devam ediyor.