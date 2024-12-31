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Haber Merkezi

Ekranların güzel kadınlarından Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı.

DERGİ ÇEKİMİNDE

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik, şimdilerde de başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Geyik, şimdi de bir dergi çekimi için verdiği pozlarla gündeme geldi.