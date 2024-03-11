Bir takipçisi tarafından yine eleştiren Pınar Altuğ, cevabıyla gündem oldu Instagram'da aktif olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

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Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, takipçilerinden gelen yorumlara cevap vermeden geçemiyor.

Pınar yine kızdı

Ünlü oyuncu, sık sık paylaşımlarına yorum yapan takipçileri yine Pınar Altuğ’u kızdırdı.

Oyuncunun paylaşımına takipçileri tarafından beğeni ve yorum geldi.

"Çok kısa çok olmadı bu yaşta"

Oyucuya bir takipçisi "Çok kısa çok olmadı bu yaşta" yorumunu yaptı.

"Bence çok güzel oldu"

Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı. Takipçisinin yaptığı yoruma Altuğ, "Bence çok güzel oldu. Ama siz beğenmiyorsanız elbette giymek zorunda değilsiniz" cevabını verdi.