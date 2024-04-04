Bıraktığı izlerle: Türker İnanoğlu'nun hayatı Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 87 yaşında hayata veda etti. Bugüne kadar sayısız projeye imza atan İnanoğlu için "Bay sinema" lakabı kullanılıyordu.

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Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu, hayata veda etti.

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan İnanoğlu, 87 yaşındaydı.

Bugün sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilen Türker İnanoğlu, geriye sayısız projeler bıraktı.

Türker İnanoğlu'na dair

18 Mayıs 1936'da Karabük'te dünyaya gelen İnanoğlu, 1957 yılında Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinemaya adım attı.

Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yapan başarılı isim, 1959 yılında Senden Ayrı Yaşayamam başlıklı filmle yönetmenliğe başladı. 1960 yılında Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu.

Türkiye’yi video ile tanıştırdı

İnanoğlu, 1979 yılında Ulusal Video Film Anonim Şirketi unvanıyla bir şirket kurarak Türkiye’yi video ile tanıştırdı. Ulusal Video, Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlattı ve bir çığır açtı.

1985 yılında Ulusal Radyo Televizyon Anonim Şirketi unvanıyla bir televizyon stüdyosu kurdu ve çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı. 1994 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından olan Atv'yi kurdu.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın da sahibi olan İnanoğlu, 2005 yılında İstanbul'un Maslak semtinde Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı.

Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesini kurdu

Türker İnanoğlu'nun sinemaya bir büyük katkısı da TÜRVAK Sinema Müzesi’ni, 1997 yılında kurduğu TÜRVAK Vakfı’nın bünyesinde “Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesi” olarak 2001 yılında Kavacık’ta kurması oldu. Aynı zamanda Tiyatro Müzesi’ni de açtı. TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi, 2010 yılında Beyoğlu’na taşındı.

2021 Yılında Türvak Türker İnanoğlu Sinema ve Tiyatro Müzesi, Kavacık’taki binasına taşındı. Erler Film’e ait binanın dört katı düzenlenerek müzeye ayrıldı.

6 binin üzerinde yerli film afişi

Bugün TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi’nin arşivinde binin üzerinde cihaz, 6 binin üzerinde yerli film afişi, 10 binin üzerinde sinema-tiyatro fotoğrafları bulunuyor.

"Bay sinema" lakabıyla anılan Türker İnanoğlu'nun bıraktığı projeler ise şu şekilde;

Filmleri

1966: Aşk Mücadelesi



1967: Parmaklıklar Arkasında



1968: Hancı



1969: Hayat Kavgası



1969: Hüzünlü Aşk



1969: Lekeli Melek



1969: Dağlar Şahini



1969: Melikşah



1969: Ağlama Değmez Hayat



1969: Deli Murat



1970: Fadime



1970: İşportacı Kız



1970: Kaçak



1970: Yarım Kalan Saadet



1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu



1970: Yusuf İle Züleyha



1970: Ferhat ile Şirin



1970: Güzel Şoför



1970: Söz Müdafaanın



1971: Fadime Cambazhane Gülü



1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları



1971: Hak Yolu



1971: Yağmur



1971: Adını Anmayacağım



1971: Oyun Bitti



1971: İki Esir



1972: Kanlı Para



1972: Ayrılık



1972: Yumurcak Küçük Şahit



1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi



1973: Acı Hayat



1973: Yumurcak Küçük Kovboy



1973: Karateci Kız



1973: Bitirim Kardeşler



1973: Bitirimler Sosyetede



1973: Vurgun



1974: Yumurcak / Veda



1974: Karateciler İstanbul'da



1974: Ayrı Dünyalar



1974: Kara Murat Ölüm Emri



1975: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı



1975: Yumurcak Belalı Tatil



1975: Üç Kağıtçılar



1976: Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı



1977: Baskın



1977: Kara Murat Denizler Hakimi



1978: Kara Murat Devler Savaşıyor



1978: Vahşi Gelin



1980: Zübük



1980: Renkli Dünya



1982: Kördüğüm



1982: Leyla ile Mecnun



1984: Kayıp Kızlar



1984: Alev Alev



1984: Taçsız Kraliçe



1985: Paramparça



1985: Keriz



1988: Kızım ve Ben



1989: Dehşet Gecesi



1990: Madde 438



2000: Oyunbozan



2004-2007: Cennet Mahallesi (Televizyon dizisi)



2006-2022: Arka Sokaklar (Televizyon dizisi)



2008-2012: Akasya Durağı (Televizyon dizisi)

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