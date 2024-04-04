Bıraktığı izlerle: Türker İnanoğlu'nun hayatı

Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu, hayata veda etti.
Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan İnanoğlu, 87 yaşındaydı.
Bugün sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilen Türker İnanoğlu, geriye sayısız projeler bıraktı.
Türker İnanoğlu'na dair
18 Mayıs 1936'da Karabük'te dünyaya gelen İnanoğlu, 1957 yılında Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinemaya adım attı.
Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yapan başarılı isim, 1959 yılında Senden Ayrı Yaşayamam başlıklı filmle yönetmenliğe başladı. 1960 yılında Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu.
Türkiye’yi video ile tanıştırdı
İnanoğlu, 1979 yılında Ulusal Video Film Anonim Şirketi unvanıyla bir şirket kurarak Türkiye’yi video ile tanıştırdı. Ulusal Video, Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlattı ve bir çığır açtı.
1985 yılında Ulusal Radyo Televizyon Anonim Şirketi unvanıyla bir televizyon stüdyosu kurdu ve çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı. 1994 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından olan Atv'yi kurdu.
Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın da sahibi olan İnanoğlu, 2005 yılında İstanbul'un Maslak semtinde Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı.
Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesini kurdu
Türker İnanoğlu'nun sinemaya bir büyük katkısı da TÜRVAK Sinema Müzesi’ni, 1997 yılında kurduğu TÜRVAK Vakfı’nın bünyesinde “Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesi” olarak 2001 yılında Kavacık’ta kurması oldu. Aynı zamanda Tiyatro Müzesi’ni de açtı. TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi, 2010 yılında Beyoğlu’na taşındı.
2021 Yılında Türvak Türker İnanoğlu Sinema ve Tiyatro Müzesi, Kavacık’taki binasına taşındı. Erler Film’e ait binanın dört katı düzenlenerek müzeye ayrıldı.
6 binin üzerinde yerli film afişi
Bugün TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi’nin arşivinde binin üzerinde cihaz, 6 binin üzerinde yerli film afişi, 10 binin üzerinde sinema-tiyatro fotoğrafları bulunuyor.
"Bay sinema" lakabıyla anılan Türker İnanoğlu'nun bıraktığı projeler ise şu şekilde;
Filmleri
1966: Aşk Mücadelesi
1967: Parmaklıklar Arkasında
1968: Hancı
1969: Hayat Kavgası
1969: Hüzünlü Aşk
1969: Lekeli Melek
1969: Dağlar Şahini
1969: Melikşah
1969: Ağlama Değmez Hayat
1969: Deli Murat
1970: Fadime
1970: İşportacı Kız
1970: Kaçak
1970: Yarım Kalan Saadet
1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1970: Yusuf İle Züleyha
1970: Ferhat ile Şirin
1970: Güzel Şoför
1970: Söz Müdafaanın
1971: Fadime Cambazhane Gülü
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971: Hak Yolu
1971: Yağmur
1971: Adını Anmayacağım
1971: Oyun Bitti
1971: İki Esir
1972: Kanlı Para
1972: Ayrılık
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi
1973: Acı Hayat
1973: Yumurcak Küçük Kovboy
1973: Karateci Kız
1973: Bitirim Kardeşler
1973: Bitirimler Sosyetede
1973: Vurgun
1974: Yumurcak / Veda
1974: Karateciler İstanbul'da
1974: Ayrı Dünyalar
1974: Kara Murat Ölüm Emri
1975: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
1975: Yumurcak Belalı Tatil
1975: Üç Kağıtçılar
1976: Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
1977: Baskın
1977: Kara Murat Denizler Hakimi
1978: Kara Murat Devler Savaşıyor
1978: Vahşi Gelin
1980: Zübük
1980: Renkli Dünya
1982: Kördüğüm
1982: Leyla ile Mecnun
1984: Kayıp Kızlar
1984: Alev Alev
1984: Taçsız Kraliçe
1985: Paramparça
1985: Keriz
1988: Kızım ve Ben
1989: Dehşet Gecesi
1990: Madde 438
2000: Oyunbozan
2004-2007: Cennet Mahallesi (Televizyon dizisi)
2006-2022: Arka Sokaklar (Televizyon dizisi)
2008-2012: Akasya Durağı (Televizyon dizisi)
Yönetmenlik yaptıkları
1960: Cambaz Kızın Aşkı
1960: İçimizden Biri
1960: Köyde Bir Kız Sevdim
1960: Küçük Kahraman
1961: Şafakta Buluşalım
1961: Doğmadan Ölenler
1961: Hancı
1962: Belki Bir Sabah Geleceksin
1962: Çöpçatan
1962: Kalp Yarası
1962: Senden Ayrı Yaşayamam
1962: Kanun Kanundur
1962: Kiralık Koca
1962: Bulunmaz Uşak
1962: Küçük Beyefendi
1963: Bahriyeli Ahmet
1963: Beyoğlu Piliçleri
1963: Yolcu
1964: Bekarlık Sultanlıktır
1964: Meyhaneci
1964: Mirasyedi
1964: Kadın Berberi
1964: Yankesici Kız
1965: Babasına Bak Oğlunu Al
1965: Tamirci Parçası
1965: Satılık Kalb
1965: Yankesici Kızın Aşkı
1965: Zennube
1966: Affedilmeyen
1966: Bar Kızı
1966: Beyoğlu Esrarı
1966: Efkarlıyım Abiler
1966: İdam Mahkumu
1966: İntikam Uğruna
1966: Kaderin Cilvesi
1966: Kolejli Kızın Aşkı
1966: Milyonerin Kızı
1966: Ölmek mi Yaşamak mı
1966: Suçsuz Firari
1966: Vur Emri
1967: Ağır Suç
1967: Ayrılık Saati
1967: Evlat Uğruna
1967: Kader Bağı
1967: Kardeş Kavgası
1967: Namus Borcu
1967: Osmanlı Kabadayısı
1967: Paşa Kızı
1967: Ringo Kazım
1967: Zehirli Hayat
1967: Pranga Mahkûmu
1967: Silahlı Paşazade
1967: Bekar Odası
1968: Arkadaşımın Aşkısın
1968: Aşka Tövbe
1968: Benim de Kalbim Var
1968: Hırsız Kız
1968: İstanbul Tatili
1968: Sabah Yıldızı
1968: Tahran Macerası
1969: Cilveli Kız
1969: Efkarlı Sosyetede
1969: Son Mektup
1969: Yumurcak
1970: Fadime
1970: İşportacı Kız
1970: Yarım Kalan Saadet
1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
1971: Saadet Şehri
1971: Fadime Cambazhane Gülü
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1972: Ayrılık
1973: Soyguncular
1977: Bizim Kız
1987: Gönülden Gönüle
1987: Hafız Yusuf Efendi
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