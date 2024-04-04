Bıraktığı izlerle: Türker İnanoğlu'nun hayatı
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Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu, hayata veda etti.

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan İnanoğlu, 87 yaşındaydı.

Bugün sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilen Türker İnanoğlu, geriye sayısız projeler bıraktı.

Türker İnanoğlu'na dair

18 Mayıs 1936'da Karabük'te dünyaya gelen İnanoğlu, 1957 yılında Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinemaya adım attı.

Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yapan başarılı isim, 1959 yılında Senden Ayrı Yaşayamam başlıklı filmle yönetmenliğe başladı. 1960 yılında Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu.

Türkiye’yi video ile tanıştırdı

İnanoğlu, 1979 yılında Ulusal Video Film Anonim Şirketi unvanıyla bir şirket kurarak Türkiye’yi video ile tanıştırdı. Ulusal Video, Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlattı ve bir çığır açtı.

1985 yılında Ulusal Radyo Televizyon Anonim Şirketi unvanıyla bir televizyon stüdyosu kurdu ve çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı. 1994 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından olan Atv'yi kurdu.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın da sahibi olan İnanoğlu, 2005 yılında İstanbul'un Maslak semtinde Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı.

Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesini kurdu

Türker İnanoğlu'nun sinemaya bir büyük katkısı da TÜRVAK Sinema Müzesi’ni, 1997 yılında kurduğu TÜRVAK Vakfı’nın bünyesinde “Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesi” olarak 2001 yılında Kavacık’ta kurması oldu. Aynı zamanda Tiyatro Müzesi’ni de açtı. TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi, 2010 yılında Beyoğlu’na taşındı.

2021 Yılında Türvak Türker İnanoğlu Sinema ve Tiyatro Müzesi, Kavacık’taki binasına taşındı. Erler Film’e ait binanın dört katı düzenlenerek müzeye ayrıldı.

6 binin üzerinde yerli film afişi

Bugün TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi’nin arşivinde binin üzerinde cihaz, 6 binin üzerinde yerli film afişi, 10 binin üzerinde sinema-tiyatro fotoğrafları bulunuyor.

"Bay sinema" lakabıyla anılan Türker İnanoğlu'nun bıraktığı projeler ise şu şekilde;

Filmleri

1966: Aşk Mücadelesi

1967: Parmaklıklar Arkasında

1968: Hancı

1969: Hayat Kavgası

1969: Hüzünlü Aşk

1969: Lekeli Melek

1969: Dağlar Şahini

1969: Melikşah

1969: Ağlama Değmez Hayat

1969: Deli Murat

1970: Fadime

1970: İşportacı Kız

1970: Kaçak

1970: Yarım Kalan Saadet

1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

1970: Yusuf İle Züleyha

1970: Ferhat ile Şirin

1970: Güzel Şoför

1970: Söz Müdafaanın

1971: Fadime Cambazhane Gülü

1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1971: Hak Yolu

1971: Yağmur

1971: Adını Anmayacağım

1971: Oyun Bitti

1971: İki Esir

1972: Kanlı Para

1972: Ayrılık

1972: Yumurcak Küçük Şahit

1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi

1973: Acı Hayat

1973: Yumurcak Küçük Kovboy

1973: Karateci Kız

1973: Bitirim Kardeşler

1973: Bitirimler Sosyetede

1973: Vurgun

1974: Yumurcak / Veda

1974: Karateciler İstanbul'da

1974: Ayrı Dünyalar

1974: Kara Murat Ölüm Emri

1975: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

1975: Yumurcak Belalı Tatil

1975: Üç Kağıtçılar

1976: Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı

1977: Baskın

1977: Kara Murat Denizler Hakimi

1978: Kara Murat Devler Savaşıyor

1978: Vahşi Gelin

1980: Zübük

1980: Renkli Dünya

1982: Kördüğüm

1982: Leyla ile Mecnun

1984: Kayıp Kızlar

1984: Alev Alev

1984: Taçsız Kraliçe

1985: Paramparça

1985: Keriz

1988: Kızım ve Ben

1989: Dehşet Gecesi

1990: Madde 438

2000: Oyunbozan

2004-2007: Cennet Mahallesi (Televizyon dizisi)

2006-2022: Arka Sokaklar (Televizyon dizisi)

2008-2012: Akasya Durağı (Televizyon dizisi)

Yönetmenlik yaptıkları

1960: Cambaz Kızın Aşkı

1960: İçimizden Biri

1960: Köyde Bir Kız Sevdim

1960: Küçük Kahraman

1961: Şafakta Buluşalım

1961: Doğmadan Ölenler

1961: Hancı

1962: Belki Bir Sabah Geleceksin

1962: Çöpçatan

1962: Kalp Yarası

1962: Senden Ayrı Yaşayamam

1962: Kanun Kanundur

1962: Kiralık Koca

1962: Bulunmaz Uşak

1962: Küçük Beyefendi

1963: Bahriyeli Ahmet

1963: Beyoğlu Piliçleri

1963: Yolcu

1964: Bekarlık Sultanlıktır

1964: Meyhaneci

1964: Mirasyedi

1964: Kadın Berberi

1964: Yankesici Kız

1965: Babasına Bak Oğlunu Al

1965: Tamirci Parçası

1965: Satılık Kalb

1965: Yankesici Kızın Aşkı

1965: Zennube

1966: Affedilmeyen

1966: Bar Kızı

1966: Beyoğlu Esrarı

1966: Efkarlıyım Abiler

1966: İdam Mahkumu

1966: İntikam Uğruna

1966: Kaderin Cilvesi

1966: Kolejli Kızın Aşkı

1966: Milyonerin Kızı

1966: Ölmek mi Yaşamak mı

1966: Suçsuz Firari

1966: Vur Emri

1967: Ağır Suç

1967: Ayrılık Saati

1967: Evlat Uğruna

1967: Kader Bağı

1967: Kardeş Kavgası

1967: Namus Borcu

1967: Osmanlı Kabadayısı

1967: Paşa Kızı

1967: Ringo Kazım

1967: Zehirli Hayat

1967: Pranga Mahkûmu

1967: Silahlı Paşazade

1967: Bekar Odası

1968: Arkadaşımın Aşkısın

1968: Aşka Tövbe

1968: Benim de Kalbim Var

1968: Hırsız Kız

1968: İstanbul Tatili

1968: Sabah Yıldızı

1968: Tahran Macerası

1969: Cilveli Kız

1969: Efkarlı Sosyetede

1969: Son Mektup

1969: Yumurcak

1970: Fadime

1970: İşportacı Kız

1970: Yarım Kalan Saadet

1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

1971: Saadet Şehri

1971: Fadime Cambazhane Gülü

1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1972: Ayrılık

1973: Soyguncular

1977: Bizim Kız

1987: Gönülden Gönüle

1987: Hafız Yusuf Efendi