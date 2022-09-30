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    Biran Damla Yılmaz, Dr. Death teklifini reddetti

    Biran Damla Yılmaz’a dünyaca ünlü ‘Dr. Death’ dizisinden teklif geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 09:22
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    Biran Damla Yılmaz, Dr. Death teklifini reddetti

    Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, dünyaca ünlü “Dr. Death” dizisinin ikinci sezonu için teklif aldı.

    Kadrosu sağlam

    Amerikan suç draması “Dr. Death”in kadrosunda Joshua Jackson, Jamie Dornan, Christian Slater gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Oyuncu, aralıkta başlayacak çekimler için Amerika’ya davet edildi. Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de devam eden dizi çekimlerinden dolayı teklifi kabul etmediğini açıkladı:

    “Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Programlarım çakıştığı için kabul etmedim.” Oyuncu ayrıca “Prestij Meselesi” filmi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

    Biran Damla Yılmaz, Dr. Death teklifini reddetti #1

    Biran Damla Yılmaz, Dr. Death teklifini reddetti #2


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