Biran Damla Yılmaz, Dr. Death teklifini reddetti

Biran Damla Yılmaz’a dünyaca ünlü ‘Dr. Death’ dizisinden teklif geldi.

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, dünyaca ünlü “Dr. Death” dizisinin ikinci sezonu için teklif aldı.

Kadrosu sağlam

Amerikan suç draması “Dr. Death”in kadrosunda Joshua Jackson, Jamie Dornan, Christian Slater gibi ünlü isimler yer alıyor.

Oyuncu, aralıkta başlayacak çekimler için Amerika’ya davet edildi. Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de devam eden dizi çekimlerinden dolayı teklifi kabul etmediğini açıkladı:

“Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Programlarım çakıştığı için kabul etmedim.” Oyuncu ayrıca “Prestij Meselesi” filmi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.