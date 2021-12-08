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    Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı

    Karantinada olan Biran Damla Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 15:52
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    Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı

    'Yasak Elma' dizisinde Kumru karakterine hayat veren 24 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz, koronavirüse yakalandı.

    Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    "ŞU AN SAĞLIĞIM GAYET İYİ"

    Ünlü oyuncu, "Şu anda sağlığım gayet iyi. Bol bol dinleniyorum. Karantinadayım, kimseyi tehlikeye atmıyorum. Merak edenlere duyurulur; C vitaminini eksik etmeyin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

    Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı #1

    Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı #2

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