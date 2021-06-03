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- Biran Damla Yılmaz, sevgilisiyle tatilde
Biran Damla Yılmaz, sevgilisiyle tatilde
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, taze sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 15:15
- Güncelleme : 03.06.2021 - 15:30
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Deniz Can Çelik’le yeni bir aşka yelken açtı. Taze sevgililer ilk kez Bodrum’da objektiflere yansıdı.
SULU ŞAKA
Yalıkavak’ta havuz başında telefonla konuşan Biran Damla Yılmaz, odasının balkonundan kendisini izleyen sevgilisine “Aşkım aşağıya gelsene!” diye seslendi. Oyuncu, kısa süre sonra yanına gelen sevgilisiyle üzerine su sıçratarak şakalaştı.
Ardından birbirine sarılan ikilinin romantik anları objektife böyle yansıdı.