Euro
10.5862
0.84%
Dolar
8.6959
1.2%
Altın
525.64
-0.1%
Borsa
1.417
-0.97%
Bitcoin
336.650
4.98%
EXEN Coin
33.33
1.30%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Biran Damla Yılmaz, sevgilisiyle tatilde

    Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, taze sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 15:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Biran Damla Yılmaz, sevgilisiyle tatilde

    Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Deniz Can Çelik’le yeni bir aşka yelken açtı. Taze sevgililer ilk kez Bodrum’da objektiflere yansıdı.

    SULU ŞAKA

    Yalıkavak’ta havuz başında telefonla konuşan Biran Damla Yılmaz, odasının balkonundan kendisini izleyen sevgilisine “Aşkım aşağıya gelsene!” diye seslendi. Oyuncu, kısa süre sonra yanına gelen sevgilisiyle üzerine su sıçratarak şakalaştı.

    Ardından birbirine sarılan ikilinin romantik anları objektife böyle yansıdı.

    Biran Damla Yılmaz, sevgilisiyle tatilde #1Biran Damla Yılmaz, sevgilisiyle tatilde #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir