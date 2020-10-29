Biran Damla Yılmaz'a içki tepkisi

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Instagram hesabından elinde içki şişesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşınca tepki aldı.

Biran Damla Yılmaz, evde dinlendiği bir anın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Koltukta uzarken çekilen fotoğrafta köpeği Joe’yle eğlenen güzel yıldızın elindeki içki şişesi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başarılı oyuncunun fotoğrafına ‘Bu ne hal, gençlere kötü örnek oluyorsun, çocukları özendiriyorsun, alkolik’ yorumları yapıldı.

Gelen kötü yorumların sonrasında güzel oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yapmayı tercih etti.

"AH BE CANLARIM"

Kendisini içki şişesinden dolayı eleştirenlere sert bir şekilde cevap veren Yılmaz, “Bu son postun altındaki yorumlar ne kadar bir şeyler yazmak için ya da özgüven düşüklüğünden sebep kendini daha duyarlı hissetme amaçlı yazılmış şeyler. İşin enteresanı bir de genelleme yapıyorlar. Ah be canlarım” ifadelerini kullandı.

DENİZ AKKAYA SESSİZ KALAMADI

Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden eleştirilmesine ilk tepki gösteren isim, ünlü manken Deniz Akkaya oldu.

Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğrafı yayınlayan Akkaya, “Bu fotoğrafa saçma sapan yorum yapan asalaklar, bu ülkede en çok alkol hangi şehirde tüketiliyor önce oradan yola çıkarak yasakların ve sansürlerin hiçbir şeye engel olmadığını bilin görün" notunu ekledi.