Biran Damla Yılmaz'dan güzellik sırları

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, bilinmeyen sırrını açıkladı.

Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle üne kavuşan Biran Damla Yılmaz, son dönemin en popüler genç oyuncularından biri oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Yılmaz, takipçileriyle sırlarını paylaştı.

Instagram hesabından fotoğraflar paylaşan oyuncu Yılmaz, her gün yeşil çay içtiğini belirtti.

YEŞİL ÇAY SIRRI

Sağlıklı beslendiğini söyleyen Biran Damla Yılmaz, yüzünde maske olduğu anı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Yeşil çay ve maske yaparak formumu koruyorum” diye yazdı.