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    Biran Damla Yılmaz'dan güzellik sırları

    Oyuncu Biran Damla Yılmaz, bilinmeyen sırrını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 07:48
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    Biran Damla Yılmaz'dan güzellik sırları

    Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle üne kavuşan Biran Damla Yılmaz, son dönemin en popüler genç oyuncularından biri oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Yılmaz, takipçileriyle sırlarını paylaştı.

    Instagram hesabından fotoğraflar paylaşan oyuncu Yılmaz, her gün yeşil çay içtiğini belirtti.

    YEŞİL ÇAY SIRRI

    Sağlıklı beslendiğini söyleyen Biran Damla Yılmaz, yüzünde maske olduğu anı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Yeşil çay ve maske yaparak formumu koruyorum” diye yazdı.

    Biran Damla Yılmaz dan güzellik sırları #1Biran Damla Yılmaz dan güzellik sırları #2

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