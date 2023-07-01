Biran Damla Yılmaz'ın Sivas paylaşımı Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Sivas'tan paylaşım yaptı. Güzel ismin paylaşımına hayranları, "Sivas'ın yollarında" yorumları yaptı.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde annesini evlendirdi.

Dizinin yorgunluğunu ve düğün stresini atmak isteyen Yılmaz, tatile çıktı.

Başarılı isim diğer ünlülerin aksine rotayı farklı bir yere çevirdi.

Sivas'tan paylaşım yaptı

Güzel oyuncu paylaşımına "Sivas" notunu düştü. Sosyal medyadan yapılan paylaşıma, hayranlarından da beğeni geldi.

Yeşil tonlarındaki kıyafeti ile güzelliğine güzellik katan oyuncunun neden Sivas'a gittiği de merak edildi.