Bircan Bali: Demet Akalın'ın tuvaletini Zara kirletti

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın tuvaletini kirletenin ünlü şarkıcı Zara olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan bir sanatçı, Demet Akalın'ın kulisini kullanmış ve tuvaletini kirli bırakmıştı.

Demet Akalın, ortak kullanılan kuliste tuvaletinin pis bırakıldığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti. Akalın, isim vermeden tuvaletini kirleten kişi hakkında "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

"DEMET AKALIN'IN TUVALETİNİ ZARA KİRLETTİ"

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, canlı yayında Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten kişinin adını açıkladı. Bircan Bali, canlı yayında "Demet Akalın bunu söyledi pimi çekti ve polemikten uzak durmak adına isim vermedi ya ben ismi söylüyorum, şimdi yiyin birbirinizi. Ben duyduğumu söylüyorum.

Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara... Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim.

Demet Akalın'ın söylediği tarihle o kulisi kullanan kişi sayısı ortaya çıktı ama şimdi Demet bir manevrayla 'Hayır, ben onu kastetmedim' diyebilir.

Demet'in bunu Zara olarak işaret ettiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.