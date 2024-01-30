Bircan Bali eski partneri Seren Serengil hakkında gündem yaratacak sözler söyledi: "Kafası çalışmıyor" Söylemezsem Olmaz'ı sunan ve pek çok isim için sert ifadeler kullanarak gündeme gelen Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil hakkında olay yaratan açıklamalar yaptı.

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Her söylediği her yaptığı olay olan Seren Serengil, geçtiğimiz sene sunuculuğunu yaptığı yayını terk etmişti. Ünlü isim hakkında kovulduğu haberleri çıkmıştı.

Çıkan iddiaların ardından sessizliğini bozan 52 yaşındaki şarkıcı ve sunucu; yorumcular Bircan Bali, Arto Dalga ve yapımcı tarafından mobbing, hem sözlü hem de psikolojik şiddete maruz kaldığı için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Yaşanan bu olay o dönem çok konuşulmuştu. Bircan Bali şimdi ise katıldığı bir YouTube programında, Seren Serengil hakkında yaptığı yorumlarla tekrar gündeme geldi.

Bali, "Seren Serengil ile niye anlaşamıyorsun?" sorusu üzerine yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kafası çalışmıyor"

"Bu çok yanlış bir soru. Biz hep anlaştık. Seren Serengil kalbi ağzında doğmuş biri. Ona mantığınla hiçbir şey yaptıramazsın. Seren'de mantık sıfır. Mantıksız... Seren'in sadece kalbi çalışıyor, kafası çalışmıyor.

Kafasının çalıştığı noktalarda afallıyor. Karşısında kafası çok çalışan biri olduğunda da afallıyor.

"Ben kafası çok çalışan biriyim"

Ben kafası çok çalışan biriyim, duygularını geriye atmış biriyim. Galiba Seren'e benimle ilgili artık kalbinin çalışmaması gerektiğini söylediler.

"Dans etmeye karar verdik"

"Bir Amerika tatili yaşadı. Tatildeyken bana ciddi hakaretlerin olduğu bir yazı yazdı" diyen Bali, şöyle devam etti; "Seren, Demet Akalın'la tatile gidince biz de programda Arto ile iki kişi kalınca yayını doldurmak için dans etmeye karar verdik.

"Bize bir yazıyla döşedi"

O gidince biz dans ettik diye olay oldu. Sanki ameliyata gitti... Arto ile bana çok reyting geldi. Seren galiba buna gerildi ve bize bir yazıyla döşedi.

Saçma sapan şeyler yazdı kendimi çok zor tuttum. Yayına gelince 'halaysız, danssız açtık' deyince bende konu çene kilitleme gitti. Bunlar yaşanırken Demet Akalın'ın dünyada haberi yoktu.

"Gazla çalışıyor"

Seren Serengil LPG, kimse gaza getirmezse kendi kendini gaza getiriyor. Gazla çalışıyor." diyen sunucu sözlerine şöyle devam etti; "Birileri onu gaza getirdi. İzlemeden, dinlemeden, bilmeden kelimeler ağzından döküldü.

"Birbirimizi boğarız herhalde"

Yaşadığımız onca anıya ve programa rağmen bunu yaptı. Seren Serengil ile yeniden program yapsak birbirimizi boğarız herhalde. Seren'le düşman değiliz. Seren'in başına bir şey gelse annesinden önce ben evine gitmiş olurum.

"Seren Serengil'i seviyorum"

Seren Serengil'i seviyorum ama kırgınım. Eski formatımızı da özlemedim."