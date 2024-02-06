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Uzun zamandır televizyon ekranlarına iş yapmayan Yılmaz Erdoğan’ın dönüşü muhteşem oldu.
Erdoğan'ın yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi, fragmanlarıyla büyük ses getirdi ve yayınlanan bölümleriyle de reyting rekorları kırdı.
Dizide Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı gündem oldu.
"Adamın başı yandı"
Bircan Bali, Sincanlı Erkal hakkında akılalmaz açıklamalarda bulundu. Bali, 'O adamın başı yandı. Ünlü oldu ya, bütün özel hayatı ortaya çıktı hiç yoktan.' diye konuştu.
Bircan Bali, Erkal Sonel'in evliyken başka birinden çocuk yaptığını, hamile bıraktığı kadını dövdüğünü ve çocuğunu da aldırttığını iddia etti.
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