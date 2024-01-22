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Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte

Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte Daha önce Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı aşklarla tanınan Gökhan Göz, kendisini program yaptığı sırada sık sık eleştiren Bircan Bali ile ilişki yaşamaya başladı.