Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte
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Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, bir dönem Gökhan Göz ile yaşadığı bir küs bir barışık ilişkiyle magazin gündeminde yer alıyordu.

Bu aşktan bir süre sonra ise Göz, Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler ile birlikte olmuştu.

Eşyalarını yakmıştı

Göz ve Yelliler'in fırtınalı aşklarında iş adamı, sevgilisinin eşyalarını ateşe vermiş ve havaya ateş açtığı anlarla gündeme gelmişti.

Yeni sevgilisi Bircan Bali

Gökhan Göz şimdi de yeni aşkıyla dikkat çekti. Göz, bir dönem kendisini çok eleştiren Bircan Bali ile aşk yaşıyor. Bircan Bali, yeni sevgilisiyle pozlarını sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.