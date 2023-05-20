Birce Akalay arkadaşı için Darth Vader kostümü giydi Birce Akalay, bir arkadaşının Asmalımescit'teki doğum gününe katıldı. Darth Vader kostümü giyerek arkadaşına sürpriz yapan Akalay, roman dansı oynamayı da ihmal etmedi.

Oyuncu Birce Akalay, arkadaşının doğum gününü kutlamak için ilginç bir yöntem tercih etti.

Asmalımescit'te arkadaşlarıyla bir araya gelen Akalay, ‘Hayko’ adıyla da bilinen Murat Hayk Davulcu’nun doğum günü partisine katıldı.

Oyuncu, “Star Wars” hayranı olan arkadaşına sürpriz yaparak, Darth Vader kostümü giydi.

O anlar videoya kaydedilirken, Birce Akalay'ı gören arkadaşı ise şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

Birce Akalay'dan büyük sürpriz

Kutlamanın yapıldığı mekana Roman müzikleri eşliğinde göbek atarak gelen Akalay, görenleri gülümsetti. Akalay sürpriziyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi;

"Duygularımı tarif etmem olanaksız. İlk günkü gibi, yıllardır olduğu gibi sonsuz olalım. Kalbimizin ve gerçekliğimizin sınırsızlığına hastayım. Doğduğun güne şükürler olsun. Varlığım, varlığına armağan olsun"

Başaırlı isim, doğum gününden çektirdiği kareleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.