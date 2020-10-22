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    Birce Akalay: Evlenmek istemiyorum

    Birce Akalay, tek kelimeyle evlenmek istemediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 07:53
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    Birce Akalay: Evlenmek istemiyorum

    Ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

    KISA VE NET

    Muhabirlerin, “Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna Akalay tek kelimeyle, “Hayır” yanıtını verdikten sonra evinin yolunu tuttu.

    Birce Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu’ndan 2017’de boşanmış, yaralı kalbinin ilacını balet Can Tunalı’da aramıştı. Ancak o aşkta Akalay'ı hüsrana uğratmıştı.

    Birce Akalay: Evlenmek istemiyorum #1

    Birce Akalay: Evlenmek istemiyorum #2

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