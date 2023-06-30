Birce Akalay genç kızlara taş çıkarttı! Bikinili pozu büyüledi Şu sıralar tatilin tadını çıkaran Birce Akalay, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu.

Kuş Uçuşu dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Genç kızlara taş çıkaran ve fiziğiyle mankenleri bile sollayan Akalay, şu sıralar tatilin de tadını çıkarıyor.

Yoğun iş temposundan bunalan ve tatile çıkan oyuncunun bikinili kareleri, sosyal medyayı salladı.

Birce'den büyüleyen kare

Fiziğinin kusursuzluğunu yaptığı spora borçlu olan Birce Akalay, yoğun iş temposunun ardından soluğu annesinin yanında aldı.

Annesi ve arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan Akalay, bikinili kareleriyle görenlerinin içini ısıttı.

Tatilde projelerle ilgilenmek istemediğini söyleyen Akalay, sezon dönüşü yeniden ekranda olacak.