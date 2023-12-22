Birce Akalay, İbrahim Çelikkol'un omzundan öpmesi hakkında konuştu: "Kardeşiz" Birce Akalay, İbrahim Çelikkol'la gündem olan görüntülerin ardından bir açıklama yaptı.

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'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başlayan arkadaşlıkları uzun yıllardır devam eden Birce Akalay ile meslektaşı İbrahim Çelikkol, sürekli aşk iddiasıyla gündeme geliyor.

Ünlü oyuncular, sık sık birlikte vakit geçiriyor.

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un bulunduğu bir internet platformunda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunu kutlamak için geçtiğimiz hafta ekip yemeği organize edildi.

Sürekli birbirlerine yakıştırılan yakın arkadaşlar Çelikkol ile Akalay yine sosyal medyada gündem olmuştu.

Omzundan öptü

Yakışıklı oyuncunun, bir ara kendisinden bahseden Birce Akalay'a sarılıp omzundan öptüğü görüntüler geceye damga vurmuştu.

Çok konuşulan görüntülerin ardından Birce Akalay'dan yeni bir açıklama geldi.

"Bizimki kardeşlik"

Birce Akalay, çok konuşulan öpme olayıyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik." karşılığını verdi.