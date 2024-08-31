Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'tan aşk kareleri Oyuncu Birce Akalay'ın bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş'la olan aşk dolu tatili devam ediyor.

Haber Merkezi

Uzun zamandır kalbi boş olan Birce Akalay aşkı, meslektaşı Hakan Kurtaş'ta buldu.

Uzun zamandır aşk yaşayan ve basından kaçmayan çift, yazı kapatmaya niyetli değil.

İkili İstanbul'un yorucu havasından bunalıp, soluğu tatilde aldı. Ünlü çift, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

PEŞE PEŞE AŞK KARELERİ

Son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisi ile izleyici karşısına çıkan Kurtaş paylaşımına "Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin" notunu düştü.

"SERSERİN"

19 Haziran'da 40 yaşına basan Birce Akalay için Kurtaş, "İyi ki doğdun sevgilim. Hep yanında yanan kalpli serserin" notunu düştü.

Kurtaş'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Birce Akalay ise önce "Orada olacağım" yorumunu yaptı, ardından o fotoğrafı alıntılayıp "İyi ki geldin" diye paylaştı.