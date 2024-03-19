Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da denize girdi Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Akalay, sevgilisiyle denize girdiği anları yayınladı.

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ensonhaber.com

Kamera karşısına geçtiği son projesi Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Birce Akalay'ın, birkaç hafta önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

İkilinin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte geçirdiği hatta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izlediği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ikili, geçtiğimiz hafta Bebek'te objektiflere yansımıştı.

Taze aşıklar Bodrum'da

Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, Bodrum'a gitti. Sevgilisiyle sezonu açan Birce Akalay, denize girdikleri anı takipçileriyle paylaştı. Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın paylaşımına sosyal medyadan beğeni ve yorum geldi.