Birce Akalay imaj yeniledi

Kuş Uçuşu, Mezarlık gibi projelerde yer alan Birce Akalay, imajını değiştirdi.

Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın son paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan isimler arasında yer alan Akalay'dan kuaförden kareler geldi.

Uçlarını kırmızıya boyattı

Kumral güzellerden Akalay'ın kırmızıya boyattığı saçlarını görenler çok şaşırdı.

Ünlü oyuncunun yeni haline yorum ve beğeni yağdı. İbrahim Çelikkol "Mermiler seksin bu alemde teksin" şeklinde bir yorum yaptı.