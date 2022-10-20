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- Birce Akalay imaj yeniledi
Birce Akalay imaj yeniledi
Kuş Uçuşu, Mezarlık gibi projelerde yer alan Birce Akalay, imajını değiştirdi.
- Haber Merkezi
- 20.10.2022 - 07:39
- Güncelleme : 20.10.2022 - 07:48
Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın son paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan isimler arasında yer alan Akalay'dan kuaförden kareler geldi.
Uçlarını kırmızıya boyattı
Kumral güzellerden Akalay'ın kırmızıya boyattığı saçlarını görenler çok şaşırdı.
Ünlü oyuncunun yeni haline yorum ve beğeni yağdı. İbrahim Çelikkol "Mermiler seksin bu alemde teksin" şeklinde bir yorum yaptı.