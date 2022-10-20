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    Birce Akalay imaj yeniledi

    Kuş Uçuşu, Mezarlık gibi projelerde yer alan Birce Akalay, imajını değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 07:48
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    Birce Akalay imaj yeniledi

    Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın son paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

    Güzelliğiyle kendine hayran bırakan isimler arasında yer alan Akalay'dan kuaförden kareler geldi.

    Uçlarını kırmızıya boyattı

    Kumral güzellerden Akalay'ın kırmızıya boyattığı saçlarını görenler çok şaşırdı.

    Ünlü oyuncunun yeni haline yorum ve beğeni yağdı. İbrahim Çelikkol "Mermiler seksin bu alemde teksin" şeklinde bir yorum yaptı.

    Birce Akalay imaj yeniledi #1

    Birce Akalay imaj yeniledi #2

    Birce Akalay imaj yeniledi #3


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