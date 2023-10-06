Birce Akalay, kendini anlattı Geçmişte hızlı yaşadığını belirten Birce Akalay, 40'lı yaşlara geldikçe durulduğunu söyledi.

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Yeni dizisi ‘Bir Derdim Var’ın başrolünde olan Birce Akalay, InStyle dergisinin Ekim ayı sayısına konuk oldu. Güzel oyuncu, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

"Biraz savruktum"

Birce Akalay, 40'lı yaşlara geldikçe durulmaya başladığını söyledi. Akalay "Geçmişte hızlı yaşıyordum. Biraz savruktum, hatta kendime çoğu zaman hoyrat davranıyordum. Şimdilerde kendi merkezimdeyim.

Artık inceliklerden yoksun insanları anlamaya çalışmak yerine onlarla arama hissedilir mesafeler koymayı başarabiliyorum. Bu şekilde ruhen de daha az yoruluyorum." dedi.

Kendisiyle ilgili konuşmaya devam eden Akalay, karakterini şöyle özetledi:

"Yeri gelince kendime acımasızca yüklenirim. Zorbalık ve adaletsizlik karşısında susmam. Haksızlığa tahammül edemem. Yaşadığım her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum.

"Günlük tutarım"

Hırs ve kıskançlık, kalbimizin atması kadar doğal bence. Önemli olan doğru yönetmek. Kendimi bildim bileli günlük tutarım. İtiraflarda bulunuyor, yüzleşmeler yaşıyorum, iyi geliyor."