Haberler



Magazin



Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın aşk dolu bakışları gündem oldu!

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın aşk dolu bakışları gündem oldu! Birce Akalay bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyor. Dün akşam gerçekleşen ödül gecesine el ele gelen aşıkların birbirine bakışı sosyal medyada çok konuşuldu.