ensonhaber.com
Ekranların güzel oyuncularından Birce Akalay, şu sıralar aşk hayatıyla gündemde. Bir dönem Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenip boşanan Birce Akalay, son yıllarda özel hayatını gözlerden uzak yaşamak istese de yapamıyor.
Güzel oyuncu gönlünü yine bir oyuncu olan Hakan Kurtaş'a kaptırdı.
Aşklarını gizlemeyen ikili, dün akşam bir ödül gecesine el ele katıldı.
Birce Akalay, gecede Yılın Dijital Performansı ödülünün sahibi oldu.
Aşk dolu bakışlar
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın gecedeki aşk dolu bakışları da objektiflere yakalandı.
"Hakan bana bu senenin hayatın sürprizi"
Ayrıca güzel oyuncu Akalay, sevgilisi için "Hakan bana bu senenin hayatın sürprizi" diyerek aşkını da ilan etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış