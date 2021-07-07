Birce Akalay, yeniden aşık oldu

Birce Akalay, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı mimar sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez objektiflere takıldı.

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan ve geçtiğimiz yıl Fasih Saylan'dan ayrılan oyuncu Birce Akalay, yeni bir aşka yelken açtı.

Akalay, önceki akşam yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı sevgilisi Erdem Hamza ile objektiflere takıldı.Asmalımescit'teki bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet eden çiftin birbirlerine aşk dolu bakışları böyle görüntülendi.

"O KONULARA GİRMEYELİM"

Mekan çıkışı gazetecilere, "İyi akşamlar" diyerek aracına binen Birce Akalay, yeni ilişkisinin sorulması üzerine, "Teşekkürler, hiç o konuları konuşmayalım." diyerek oradan uzaklaştı. Akalay'ın açıklama yaptığı sırada aracın içinde bulunan Hamza ise yüzünü gizledi.