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    Birce Akalay'a yılın oyuncusu ödülü

    Kuş Uçusu, Mezarlık ve Babil gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Birce Akalay, Dubai'de “Yılın Uluslararası Kadın Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2022 - 16:14
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    Birce Akalay'a yılın oyuncusu ödülü

    Ünlü oyuncu Birce Akalay, bu yıl Dubai’de 6’ncısı gerçekleşen Diafa ödül törenine katıldı.

    Güzel oyuncu burada “Yılın Uluslararası Kadın Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.

    Hayranlarına duyurdu

    Şimdiye kadar rol aldığı yapımların yanı sıra, geçen sezon yayınlanan “Kuş Uçuşu” ve “Mezarlık” dizileriyle adından sıkça söz ettiren Birce Akalay, ödülünü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle duyurdu.

    Bu fotoğraflara beğeni yağdı.

    “Burada olmak çok heyecan verici”

    Kıyafet seçimiyle de büyük beğeni toplayan Akalay, ödülünü alırken “Bu benim Dubai'ye ikinci gelişim. İlki sadece seyahat içindi ama bu sefer biraz farklı burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Öncelikle birbirini sevmekten asla vazgeçmeyen güzel aileme teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak çok heyecan verici.” ifadelerini kullandı.

    Birce Akalay a yılın oyuncusu ödülü #1

    Birce Akalay a yılın oyuncusu ödülü #2

    Birce Akalay a yılın oyuncusu ödülü #3

    Birce Akalay a yılın oyuncusu ödülü #4

    Birce Akalay a yılın oyuncusu ödülü #5

    Birce Akalay a yılın oyuncusu ödülü #6


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