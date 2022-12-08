Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Sevdim seni bir kere

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Sevdim seni bir kere

Sosyal medyayı sık kullanan Birce Akalay, yaptığı paylaşımla ilgi çekti.

'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte oynayan ve beğenilen partnerler arasında yer alan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, sık sık aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geliyor.

'Sevdim seni bir kere'

Ünlü oyuncu Birce Akalay, bu kez yeni bir paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Akalay'ın, yakın arkadaşı ile birlikte olduğu iddia edilen İbrahim Çelikkol'la 'Sevdim seni bir kere' şarkısıyla paylaşım yapması yine aynı soruyu gündeme getirdi.

İki ünlü oyuncu, seneler sonra 'Kuş Uçuşu' dizisiyle tekrar partner oldu. İzleyici yıllar sonra ikiliyi tekrar bir arada gördü ve birbirlerine çok yakıştırıldı.