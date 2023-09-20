Biricik Suden, vücudunu beğenmeyen takipçisine cevap verdi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, kaslı pozuna gelen yoruma verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

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MFÖ Grubu'nun üyelerinden Mazhar Alason'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam..ediyor.

Haftanın her günü spor yapan Suden, fit görünümüyle gündeme gelmeye devam ediyor.

60 yaşındaki Biricik Suden bu defa koltukta uzanındığı bir fotoğrafı paylaştı.

"Hiçbir zaman söylediğiniz kadın tipi olmadım"

Yaptığı son paylaşım ile karın kası şov yapan Biricik Suden’e yorum yağdı. Suden, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla takipçilerinin sesini kesti. "Vücut fit olabilir ama üzgünüm söylemek zorundayım kadınsı hatlarınız gitmiş. Seksilik ve kadınsı hatlar yok olmuş." diyen takipçisine Biricik Suden, "Hiçbir zaman söylediğiniz kadın tipi olmadım. Seks kısmını dert etmeyin, sıkıntısını çektiğim bir konu değil" cevabını verdi.