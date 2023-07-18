Biricik Suden'in tatil paylaşıma tepki Özkan Uğur'un ölümünden sonra yaptığı yayınladığı spor kareleri yüzünden eleştirilen Biricik Suden'den yeni bir paylaşım geldi.

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MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayata gözlerini kapadı. Bu acı haber sonrası yakınları ve sanat camiası yasa boğuldu. O isimlerden biri de Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'di. Özkan Uğur'un yakın arkadaşı Biricik Suden, son olarak spor salonundan paylaşımlar yapınca tepkilerin hedefi olmuştu. Biricik Suden'den yeni bir paylaşım daha geldi ve sosyal medya ikiye bölündü.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Vefat haberiyle sanat dünyasını yasa boğan Özkan Uğur'un, 52 yıllık dostu Mazhar Alanson'nun cenaze töreninde güçlükle konuştuğu dakikalar dikkat çekti. Alanson'u eşi Biricik Suden teselli etti.

Son olarak Biricik Suden, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Suden'in bu paylaşımı tepki çekmesine neden oldu. Suden'in paylaşımının altına, "Özkan Uğur yeni öldü, yasınız kısa sürdü" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu yorumlar karşısında sinirlenen Biricik Suden, yorumlara kayıtsız kalmadı ve şunları dile getirdi:

"Haddinizi aşmayın"

"20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ü geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan sizin sanatcı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."

"Şimdi de tatile gidiyorum"

Tepkiler sonrası Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den yeni bir paylaşım daha geldi ve ortalık iyice kızıştı. Instagram sayfasından bir fotoğrafını paylaşan Suden, altına da "Şimdi de tatile gidiyorum." notunu düştü.

Paylaşımıyla yine tepki toplayan Suden'e takipçileri 'Mesele tatile gitmeniz, spor yapmanız değil ki, bunu bize bildirmeniz, gerek var mı?' gibi eleştiriler yaptı.