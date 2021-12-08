Birkan Sokullu: 12 yıl basket oynadım

Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu, oyuncu olmadan önceki hayatını anlattı.

Birkan Sokullu, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. 'Han' karakterine hayat verdiği 'Masumlar Apartmanı' dizisiyle gündemde olan oyuncu, basketbol sahasından tiyatro sahnesine taşınan kariyeri hakkında detayları paylaştı.

Birkan Sokullu, “Son saniye üçlüğü mü, yoksa etkili bir smaç mı?” sorusuna, "Son saniye üçlüğünü daha çok severim. Çünkü hayatta da hep son dakikacıyımdır.

"12 SENE OYNADIM"

12 yıl basket oynamışımdır. Çok küçük yaşta başladım; altyapılarda oynadım, ardından A takıma çıkma fırsatı yakaladım ve o dönem birinci ligde yer alan bir takımda bir yıl geçirmiştim.

"50 SANİYE BENİ VAZGEÇİRDİ"

Aslında çok profesyonel bir basketbolcu olmak istiyordum ama bir sene boyunca sadece 50 saniye süre alınca çok teşekkür ettim ve ‘İyi günler’ deyip, okul takımında oynamaya devam etmeye karar verdim.

"BOŞNAK BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM"

Aslında küçükken tercihlerine ailenin katkısı oluyor ve seçimlerini etkiliyor. Benim de babam basketbolu çok severdi. Esasen Boşnak bir ailenin çocuğu olduğum için bizim ailede çok sporcu vardı ve genelde herkes bir spor branşına yönelirdi.

Benim o kadar çok ilgim yoktu ama bir gün babam beni çok iyi bir organizasyonun olduğu basketbol seçmelerine götürdü ve bir anda o salonda olma hali, tüm o ışıklar, adrenalin... Belki de o an için tiyatro sahnesinde olmaya benzer bir histi. Çıkamadım o anın hissinden ve kaldım basketbolda. Elbette baskılı bir spordu, ‘dün yok, yarın daha iyisi olacak’ anlayışında bir spordu. Bu beni çok fazla geliştirdi. Çünkü basketbol bir zeka oyunudur." dedi.

"SOSYAL MEDYAYA UZAĞIM"

Sosyal medyaya çok uzak olduğunu söyleyen Sokullu, “Hiçbir ilişkim yok denilebilir. Elbette yaptığım mesleğin farkındayım, insanların beklentilerinin ve sosyal medyanın gücünün de farkındayım, tamamen yok saymıyorum. Yalnızca bu işin prensiplerine aykırı olmamak adına kullanmaya çalışıyorum. Oradan sürekli takip ettiğim bir şey yok...

"SANTRAÇ OYNARIM"

Elbette arkadaşlarımın gönderdiği, kendi aramızda güldüğümüz bazı şeylere setteyken açıp baktığım oluyor ama hayatım orada geçmiyor. Eğer benim elimde telefon görüyorsanız muhtemelen satranç oynuyorumdur." diye konuştu.