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    Birkan Sokullu'nun sosyetik sevgilisi

    Masumlar Apartmanı'nın 'Han'ı Birkan Sokullu, sevgilisiyle yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 14:09
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 14:09
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    Birkan Sokullu'nun sosyetik sevgilisi

    Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlara geri dönen Birkan Sokullu, Arnavutköy'de sosyetik sevgilisiyle objektiflere yansıdı.

    Önceki akşam sevgilisi Eda Gürkaynak ile bir mekandan çıkarken ayaküstü kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah ile başrolünü paylaştığı Masumlar Apartmanı hakkında konuştu.

    "TEPKİLER ÇOK GÜZEL"

    Dizinin ilk yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına değinen Sokullu, 'Diziye gelen tepkiler şu anda çok güzel. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.'' dedi.

    Birkan Sokullu nun sosyetik sevgilisi #1

    Birkan Sokullu nun sosyetik sevgilisi #2

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