Blac Chyna göğüslerini küçülttü! Zayıf halini görenler gözlerine inanamadı Estetikleriyle dikkat çeken Blac Chyna, göğsündeki dolguları ve poposundaki silikonları çıkarttı.

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü isim Blac Chyna, meme implantları ve silikon dolgu enjeksiyonları yaptırdıktan sonra şişlik ve ateş dahil olmak üzere sayısız sağlık komplikasyonundan muzdarip olduğunu açıklamıştı.

Kıvrımlarını sergilemeyi seven ünlü yıldız, doğal vücuduna dönmeye karar verdi. Ünlü isim, hafta sonu kırmızı deri elbiseyle ince yapısını ve küçük göğsünü sergiledi.

YENİ BLAC

"Yeni başlangıçlara, değerli dostluklara ve önümüzdeki güzel yolculuğa merhaba. Hikâyemin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim!" diyerek son halini paylaşan Blac Chyna'a görünümü sebebiyle yorum yağdı.

Blac Chyna, silikon göğüs implantlarını daha küçük olanlarla değiştirdi ve yakın zamanda dolgularını çıkardı. 2023'ün başlarında Chyna yüzündeki dolguyu, poposundaki silikonu çıkarmaya ve göğüslerini küçültmeye başlamıştı.