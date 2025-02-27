Blok3'ün yeni sevgilisi İrem Haznedar güzelliğiyle gündem oldu

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Son dönemin dikkat çeken şarkıcılarından rapçi Blok3 ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın ilişkisi geçtiğimiz aylarda bitmişti.

Bu ayrılığın dizide rol gereği çekilen bir öpüşme sahnesi yüzünden olduğu söylenmişti. Ancak rapçi 'İnanmayın' demişti.

YENİ SEVGİLİSİNİN GÜZELLİĞİ GÜNDEM OLDU

Blok 3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'in programına konuk olan ve ilişkiler hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen Blok3'ün sevgilisi model çıktı.

MODEL ÇIKTI

Müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hakan Aydın'ın, İrem Haznedar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Model olan İrem Haznedar merak konusu oldu ve sosyal medyada fotoğrafları paylaşıldı.