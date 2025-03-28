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Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Blue, İstanbul’a geldi. 2001 yılında kurulan İngiliz grubun İstanbul'daki konserine yoğun katılım oldu.
Blue İstanbul konserlerinin ardından Galata Köprüsü’nde şarkı söyleyerek şehirdeki keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
"KUTLUYORUZ"
Grup, konserlerinin vazgeçilmez şarkısı ‘Fly By II’nin söyledikleri videoyu ''Fly By II'nin yıl dönümü ayını en iyi şekilde kutluyoruz''' notuyla sevenlerinin beğenisine sundular.
Instagram'daki videoya grubun hayranları tarafından kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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