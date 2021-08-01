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    Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı’na tepki

    Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’a giderken uçakta samimi pozlar veren sonrasında da teknede Türk bayraklı bir paylaşım yapan Subaşı tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 13:31
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    Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı’na tepki

    Uzun süredir Ibiza'da tatil yapan Şeyma Subaşı, rotasını Türkiye'ye çevirdi.

    Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil cenneti Bodrum'a giden Subaşı, yolculuğu sırasında yine dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

    BODRUM PAYLAŞIMLARINA TEPKİ

    Sevgilisinin kucağında poz veren Subaşı, sonrasında da teknesinden bir kare paylaştı.

    Bodrum'da çekilen Türk bayraklı paylaşım, tepki gördü.

    "HABERİN YOK MU?"

    Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken, Subaşı'nın bu paylaşımları için bazı kullanıcılar, "Yangınlardan haberin yok mu?" gibi yorumlarda bulundu.

    Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı’na tepki #1

    Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı’na tepki #2

    Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı’na tepki #3

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