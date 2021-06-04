Euro
10.5725
0.02%
Dolar
8.7221
0.23%
Altın
524.62
0.23%
Borsa
1.432
0.25%
Bitcoin
319.150
-3.86%
EXEN Coin
33.81
1.74%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Bodrum'un koronavirüs tarifesi

    Bodrum sosyetesinin 2021 yılı yaz plajlara giriş ücretleri ve yiyecek-içecek fiyatları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'un koronavirüs tarifesi

    Koronavirüs pandemisi kapsamında yeni normalleşme 1 Haziran tarihi itibarıyla yeniden başladı. Bodrum, turizm sezonunun açılmasıyla beraber yüksek fiyatlarıyla tekrardan gündem olmaya başladı. Ünlü oteller plaj ve yiyecek fiyatlarını yine yükseltti.

    40 TL ZAM GELDİ

    Bodrum, geçen sene sosyeteye yedirdiği 70 liralık lahmacuna zam yaptı. Sosyete, artık Bodrum lahmacununu 110 TL'ye yiyecek.

    İşte bazı otellerin plajlara giriş ücretleri ve yiyecek-içeçek fiyatları:

    PLAJA GİRİŞ 750 TL

    Bodrum'da lüks plajlara giriş 500-750 TL.
    Deniz üstü loca 10 bin TL, kumsalda 5 bin TL.
    Ayran 75 TL.
    Su 30 TL.
    Lahmacun 110 TL.
    Döner 360 TL.
    Hamburger 350 TL.

    Bodrum un koronavirüs tarifesi #1Bodrum un koronavirüs tarifesi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir