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    Boğaç Aksoy, kanseri yendi

    Yakın zamanda oyunculuğu bıraktığını açıklayan ve Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 12:09
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    Boğaç Aksoy, kanseri yendi

    Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan 32 yaşındaki Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalandığı öğrenince doktorunun tavsiyesi üzerine diziye ara vermiş ve tedavi sürecine başlamıştı.

    Güzel haber geldi

    Sağlık durumu merak edilen ünlü oyuncu, sevenlerine güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla verdi.

    Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan güzel haber geldi. Son sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aksoy, kanseri yendiğini açıkladı.

    "Fethiyeli oldum"

    Yakın zamanda oyunculuğu bıraktığını açıklayan ve Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, tekne, ardından da kaptanlık diploması almıştı. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Aksoy, "Hastalık sürecimde ,doktorumun bana temiz hava olan bir yerde yaşamalısın tavsiyesi üzerine İstanbul’dan taşınmaya karar verdim. Fethiye’ye taşınmak, burada bir şeyler yapmak uzun zamandır hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Artık Fethiyeli oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

    Boğaç Aksoy, kanseri yendi #1


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