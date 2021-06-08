Boğaç Aksoy merak edilen soruları cevapladı

Zor günleri atlatacağını söyleyen yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy, sevenlerinden gelen soruları cevapladı.

Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan Komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"ESKİDEN TAKINTILIYDIM"

Hastalık sonrası birtakım tecrübeler edindiğini söyleyen Aksoy, 'Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?' sorusuna 'Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım. Artık çözemeyeceğim sorunlar üzerine çok durmuyorum, hayatı akışına bırakıyorum. Adapte oldum diyebilirim.' şeklinde cevap verdi.

'Oyunculuk serüvenin devam edecek mi, tedavi ne kadar sürecek, kendini nasıl hissediyorsun, ümitsizliğe kapıldın mı?' sorularını da yanıtlayan Aksoy şunları söyledi: "Şaka mısın tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım, ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah.

"SETLERE DÖNECEĞİM"

Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kilo alacağım toplamda, ağustosun sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORM"

Dostlarım, sizlerin sevgisi sayesinde duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor.

"ARAŞTIRMADIM"

Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım, hastalığı araştırmadım bile… Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var… O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum."