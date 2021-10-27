Boğaç Aksoy 'Öldü' haberlerine isyan etti

Oyuncu Boğaç Aksoy, hakkında çıkan 'Öldü' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

'Arka Sokaklar' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenfoma kanseri ile mücadele ediyor. Kemoterapi gören ünlü oyuncu, koronavirüse yakalandığı için geciken kök hücre tedavisine başlandı.

'ÖLDÜ' DEDİLER

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve tedavisiyle ilgili süreçleri takipçileriyle paylaşan Aksoy, hakkında çıkan öldü iddialarına isyan etti.

"BÖYLE HASSAS BİR DÖNEMDE ÇOK YANLIŞ"

Haberleri yalanlayan oyuncu, sosyal medyadan açıklama yaparak, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazete de haber geçmiş. Aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış." ifadelerini kullandı.