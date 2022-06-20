Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti.

Yıllardır reyting rekorları kıran Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu Boğaç Aksoy bir süre önce lenf kanserine yakalandı. Sağlık durumu iyi olan Boğaç Aksoy doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara verdi. İstanbul'u terk edip Fethiye'ye yerleşen Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy, kaptan oldu.

"Allah’a bırakın"

Büyük bir tekne alıp, kaptanlık diploması alan oyuncu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti. Aksoy bir paylaşımında, "Başımıza gelen bir musibet, belki cesaret edemediğiniz, acaba olur mu dediğimiz, geciktirdiğimiz hayallerimizin yolunu hazırlıyordur. Sabredin, şükredin, hayal kurun, çalışın ve gerisini Allah’a bırakın." yazdı.