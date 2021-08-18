- Haberler
- Magazin Haberleri
- Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı
Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı
Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 13:08
- Güncelleme : 18.08.2021 - 13:09
'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor.
Sağlık durumu merak edilen Aksoy, sevenlerine güzel haberi verdi.
GÜZEL HABERİ VERDİ
Instagram sayfasından fotoğraf paylaşan oyuncu, "Bugün son kemoterapiyi alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı." diyerek kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu.