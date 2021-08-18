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    Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı

    Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 13:09
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    Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı

    'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor.

    Sağlık durumu merak edilen Aksoy, sevenlerine güzel haberi verdi.

    GÜZEL HABERİ VERDİ

    Instagram sayfasından fotoğraf paylaşan oyuncu, "Bugün son kemoterapiyi alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı." diyerek kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu.

    Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı #1Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı #2Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı #3

    Boğaç Aksoy: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı #4

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