Boğaç Aksoy'dan iyi haber var

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu.

Lenf kanseri ve zorlu kemoterapi tedavisine rağmen oyunculuktan vazgeçmeyen oyuncu Boğaç Aksoy, yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor.

DÖNÜYOR

Yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmlerle Uluslararası alanda ödüller kazanan Volkan Karataş, çekimlerine 2022'nin kış aylarında başlayacağı yeni filminde başrol oynayacak ismin Boğaç Aksoy olduğunu açıkladı.

Boğaç Aksoy ve Volkan Karataş, çekimlerin gerçekleşeceği madende birlikte keşfe çıktılar. Filmde bir bilim insanını canlandıracak ünlü oyuncu, bu proje için mors alfabesini öğrenmeye başladı.