Bonnie Anderson ve Samuel Morrison bebeklerini uyutup evlendiler Bonnie Anderson, geçen yıl nişanlandığı Samuel Morrison ile evlendi.

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Avustralyalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu Bonnie Anderson, geçen yıl nişanlandığı Samuel Morrison ile hayatını birleştirdi.

Kamera karşısına geçtiği Neighbours adlı diziyle adını duyuran oyuncu ve şarkıcı Bonnie Anderson ile Samuel Morrison'ın düğününe ailelerinin yanı sıra yakın arkadaşları da katıldı.

İki gelinlik giyildi

Gelin Bonnie Anderson, düğünün ilk bölümünde bedenini saran, boyundan bağlamalı ve sırtı açık bir gelinlik giydi.

Damat Samual Morrison ise klasik bir siyah takım elbise tercih etti.

Gelin Bonnie Anderson, gecenin ilerleyen saatlerinde yine kolsuz ama bu sefer biraz daha bol bir elbise giydi.

Gelin ile damat bir yandan düğün boyunca neredeyse hiç oturmadan dans ederken bir yandan da birbirlerini öpücüklere boğarak romantik görüntüler sergiledi.

"Bebeği uyutup evlenmeye gitmişler"

Bonnie Anderson ile Samuel Morrison, geçen yıl ilişkilerini kamuoyuna açıkladıktan beş ay sonra nişanlandıklarını açıklamıştı.

Genç çift, geçen yıl aralık ayında da Bobby adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuşlardı. Bu durum sosyal medyada "Bebeği uyutup evlenmeye gitmişler" yorumlarının yapılmasına neden oldu.