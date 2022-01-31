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    Bonomo Ailesi poz verdi

    Ünlü şarkıcı Can Bonomo ve başarılı oyuncu eşi Öykü Karayel, aile fotoğrafları için kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 14:28
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    Bonomo Ailesi poz verdi

    'Kuzey Güney' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına almış ve ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

    KÜÇÜK CAN

    Ünlü çift, oğulları Roman'la kamera karşısına geçti. Aile fotoğrafları için poz veren çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Roman'ın, babasına benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

    "3 CANIM VAR"

    Bonomo, aile fotoğrafları için; "Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim." ifadelerini kullandı.

    Ünlü oyuncu ve şarkıcının fotoğraflarına takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni gönderildi.

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