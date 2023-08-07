Bora Akkaş baba oldu
ensonhaber.com

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile birçok başarılı projede yer alan oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile şubat ayında evlenmişti.

Akkaş, Alkan ile hayatını İtalya'nın Milano şehrinde birleştirmişti.

Bora Akkaş baba oldu

Çiften kısa süre sonra ise bebek müjdesi gelmişti. Oben Alkan, Instagram hesabından yayınladığı hamilelik pozlarıyla dikkat çekiyordu.

Suzan bebek

Ünlü çiftinin bebekleri dün sabah Maslak'taki özel bir hastanede dünyaya geldi.

Bora Akkaş baba oldu

Çift 10.36’da normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.