Bora Akkaş baba oldu Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Zekai karakteri ile ünlenen Bora Akkaş, kızına kavuştu.

ensonhaber.com

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile birçok başarılı projede yer alan oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile şubat ayında evlenmişti.

Akkaş, Alkan ile hayatını İtalya'nın Milano şehrinde birleştirmişti.

Çiften kısa süre sonra ise bebek müjdesi gelmişti. Fenomen Oben Alkan, Instagram hesabından yayınladığı hamilelik pozlarıyla dikkat çekiyordu.

Suzan bebek

Ünlü çiftinin bebekleri dün sabah Maslak'taki özel bir hastanede dünyaya geldi.

Çift 10.36’da normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.