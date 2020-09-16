Boran Kuzum: Miray ile aramızda aşk yok

Boran Kuzum, “Saygı” dizisindeki rol arkadaşı Miray Daner’le aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

Yeni dizisiyle ekranlara dönen Boran Kuzum, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

"BİZ ZATEN ARA VERMİŞTİK"

Dizide başrolü paylaştığı Miray Daner’in koronavirüse yakalanmasının ardından çekimlere ara verilmişti. Boran Kuzum, konuyla ilgili yöneltilen sorulara “Biz zaten sete ara vermiştik. Ondan sonra korona ortaya çıktı.” yanıtını verdi.

"AŞK YOK"

Kuzum, Miray Daner ile aralarında çıkan aşk haberleri hakkında ise, “Miray ile 4 senedir tanışıyoruz. Onu çok seviyorum ama arkadaş olarak. Aramızda aşk yok.” diye konuştu.