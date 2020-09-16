Dolar
7.4927
0.0373%
Euro
8.8937
0.2039%
Altın
1967.25
0.6719%
Borsa
1114.5
0.2933%
G. Altın
473.941
0.6697%
Bitcoin
81467.21
-0.6707%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Boran Kuzum: Miray ile aramızda aşk yok

    Boran Kuzum, “Saygı” dizisindeki rol arkadaşı Miray Daner’le aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 09:53
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 09:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Boran Kuzum: Miray ile aramızda aşk yok

    Yeni dizisiyle ekranlara dönen Boran Kuzum, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

    "BİZ ZATEN ARA VERMİŞTİK"

    Dizide başrolü paylaştığı Miray Daner’in koronavirüse yakalanmasının ardından çekimlere ara verilmişti. Boran Kuzum, konuyla ilgili yöneltilen sorulara “Biz zaten sete ara vermiştik. Ondan sonra korona ortaya çıktı.” yanıtını verdi.

    "AŞK YOK"

    Kuzum, Miray Daner ile aralarında çıkan aşk haberleri hakkında ise, “Miray ile 4 senedir tanışıyoruz. Onu çok seviyorum ama arkadaş olarak. Aramızda aşk yok.” diye konuştu.

    Boran Kuzum: Miray ile aramızda aşk yok #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir