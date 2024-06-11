Boşanacağı iddia edilen Volkan Demirel evliliği hakkında konuştu: "Bundan sonra bir 14-15 yıl daha gider" İki çocuğunun annesi Zeynep Sever Demirel ile boşanacağı iddia edilen Volkan Demirel'den yeni açıklama. Boşanmanın söz konusu olmadığını söyleyen Demirel, bir erkek çocuk istediğini dile getirdi.

ensonhaber.com

2010 yılında, Fenerbahçe'nin kalesini korurken, 2009 Belçika Güzeli olan Zeynep Sever Demirel ile İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen eski milli kaleci Volkan Demirel, bir süredir özel hayatıyla gündemde yer alıyordu.

Teknik direktör olarak hayatına devam eden Demirel'in, eşi Zeynep Sever Demirel ile boşanacakları iddia ediliyordu.

"Boşanma gibi bir durum yok"

"Bütün yazılanlara set çekmek adına, biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu." diyen Zeynep Sever Demirel, iddiaları "Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik." sözleriyle yalanlamıştı.

Hadi Anlat'a konuk olan Volkan Demirel de evliliğine dair sözleriyle dikkat çekti.

"Evlilik uzun bir lig maratonu gibi"

"14 yıldır evliyiz." diyen Demirel, "Evlilik uzun bir lig maratonu gibi. Biz her şeye beraber karar verebilen bir aileyiz. Bazen tabii ki itişmeler olur. Zaten her evlilik güllük gülistanlık giderse o evlilikte sorun vardır. 14’üncü yılımızdayız. Böyle 14-15 yıl daha gideriz.

Ben biraz fevri bir tiptim, Zeynep beni olgunlaştırmıştır. En büyük eleştirenim Zeynep’tir.” dedi.

"Belki bir erkek çocuğumuz olur"

Kolundaki film şeridi dövmesinin sırrını da açıklayan Volkan Demirel, “Orada bir kişilik boş yer var. Belki bir erkek çocuğumuz olur diye bıraktık.

Bakalım, kısmet. Dövme yaptırmayı severim. Kızlarımın isimleri yazar ellerimde. Hepsini çok severek ve isteyerek yaptırdım.” açıklamasını yaptı.