Boşanacağı iddia edilmişti! Melek Mosso sessizliğini bozdu

Haber Merkezi

Türk pop müziğin güçlü seslerinden Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti.

İkili, geçtiğimiz günlerde evliliklerinde kriz yaşayarak yolları ayırma kararı almıştı.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkarak yan yana olan tüm fotoğrafları da kaldırmıştı.

Ünlü isimler, daha sonra evliliklerine bir şans daha verdi. Yaşadıkları krizle konuşulan çiftten Melek Mosso, katıldığı davette konuştu.

"MUTLUYUZ"

Ünlü şarkıcı, "Eşinizi soralım. Boşanma haberleri hep çıkıyor, buna ne demek istersiniz? Neden bu haberler çıkıyor? Siz de bir ara fotoğrafları kaldırmıştınız" sorusuna, "O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz." diyerek sorunları çözdüklerini açıkladı.